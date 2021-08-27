В акватории национального парка «Шантарские острова» прошли первые испытания профессионального подводного дрона. Фото: Полиметалл.

В совместной экспедиции помимо представителей горнорудной компании приняли участие руководители ФГБУ «Заповедное Приамурье», в состав которого входят все национальные парки и большая часть заповедников в Хабаровском крае, а также - Института водных и экологических проблем ДВО РАН и Хабаровского отделения Русского географического общества.

За несколько дней удалось облететь на вертолете всю акваторию национального парка, сделать несколько остановок в бухтах острова Большой Шантар и побывать в бухте Врангеля, а также провести ценные научные исследования ландшафтов и растительного покрова. В ходе экспедиции получены новые сведения о распространении ряда редких эндемичных представителей охотской флоры - это астрокодон распростертый, валериана аянская, борец английский и другие.

В акватории национального парка «Шантарские острова» прошли первые испытания профессионального подводного дрона. Фото: Полиметалл.

- Неповторимая и суровая природа Охотоморья в силу удаленности остается еще слабо изученной. Поэтому ценна любая возможность изучения этой территории. Знания о природе Охотского побережья в этой части, ее особенностях и ресурсах будут основой для планирования развития территории с учетом сохранения баланса между ее использованием и сохранением, - отметила Мария Крюкова, врио директора ИВЭП ДВО РАН.

Особую значимость организованной экспедиции отметил руководитель национального парка «Шантарские острова» Иван Насонов:

- Наш национальный парк является труднодоступной территорией Хабаровского края с точки зрения логистики. Не так часто государственные инспекторы имеют возможность посетить все острова. К тому же, сверху было удобней выбрать точку испытания подводного дрона. В итоге, в районе скалистого берега одного из Шантарских островов мы сделали уникальные кадры подводного мира. Теперь у нас появилась возможность проводить мониторинг акватории парка, тщательно изучать биоресурсы Охотского моря, а также выявлять артефакты морского наследия, которые, возможно, смогут стать экспонатами будущего Шантарского музея.

В акватории национального парка «Шантарские острова» прошли первые испытания профессионального подводного дрона. Фото: Полиметалл.

Он также напомнил, что подводный дрон, который помогла приобрести для нацпарка компания «Полиметалл», имеет профессиональную комплектацию. Такая техника в научных целях применяется впервые на территории Хабаровского края. Осваивать особенности уникального аппарата на месте помогали сотрудники компании «Полиметалл».

Напомним, современный беспилотник укомплектован мощными светодиодными лампами, восьмью двигателями и стабильной цифровой камерой, которая позволяет выполнять под водой фото- и видеосъемку в высоком разрешении. Дрон способен погружаться на глубину до 100 метров. Для проведения различных видов исследований аппарат оснащен рукой-манипулятором, которая способна захватывать предметы.

В акватории национального парка «Шантарские острова» прошли первые испытания профессионального подводного дрона. Фото: Полиметалл.

- Как и все другие высокотехнологичные аппараты, подводный дрон требует практики в использовании. Необходимо привыкнуть к управлению, особенностям погружения объекта под воду, учитывать скорость течения, расстояние от поверхности воды до дна, а также другие показатели и особенности. Во время первых исследований, на наш взгляд, удобней использовать дрон вместе с напарником: один человек будет наблюдать за техникой на поверхности, второй - с помощью электронного планшета сможет следить за ее передвижениями под водой, - рассказал Александр Могилевский, инженер группы IT-поддержки Хабаровского филиала компании «Полиметалл».

Сейчас сотрудникам национального парка «Шантарские острова» предстоит изучить все сделанные во время экспедиции фото- и видеоматериалы, провести анализ, наметить дальнейшие планы проведения научно-практических исследований.

- «Полиметалл» заботится о сохранении природных ресурсов и следует в работе высоким экологическим стандартам. Такие совместные мероприятия с научным сообществом способствуют повышению качества исследовательской работы на территории, сохранению научного наследия, что играет важную роль в укреплении экологической культуры и эффективной реализации проектов в сфере экологии, - отметил Валентин Мартыненко, директор Хабаровского филиала компании «Полиметалл».