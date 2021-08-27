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Происшествия27 августа 2021 5:37

На 17 сантиметров вырос уровень Амура у Комсомольска за сутки

Вода в реке подбирается к критической отметке
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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По прогнозам специалистов, максимальный уровень Амура у Комсомольска составит 680 сантиметров

По прогнозам специалистов, максимальный уровень Амура у Комсомольска составит 680 сантиметров

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Гребень паводка продвигается по территории Хабаровского края. Сейчас волна наводнения проходит Малмыж и стремительно приближается к Комсомольску, где ежедневно повышается уровень воды в Амуре. Пик стихии в Городе юности ожидается на выходных.

На 27 августа вода в Амуре у Комсомольска добралась до отметки 635 сантиметров (плюс 16 сантиметров за сутки). Напомним, что значение неблагоприятного явления здесь - 450, опасного - 650 сантиметров. По прогнозам специалистов, максимальный уровень Амура у Комсомольска составит 680 сантиметров.

- В Комсомольске за вчерашний день в дополнение к установленным насосным группам были задействованы две единицы пожарной техники. Для откачки скопившихся ливневых вод за тело насыпной дамбы на Безымянной улице была установлена пожарная автоцистерна. В микрорайоне Мылки откачка воды проводилась с помощью насосно-рукавного модуля «Поток». Производительность его насоса до 350 литров в секунду, а «рукав» может достигать до двух километров, - сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

У Хабаровска уровень Амура медленно, но верно падает. На 27 августа вода в реке снизилась до отметки 599 сантиметров (минус два сантиметра за сутки). Значение неблагоприятного явления - 450, опасного - 600 сантиметров. По-прежнему остаются подтопленными 1399 дач на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный.

От стихии пострадали 48 населенных пунктов в семи районах региона. Большая вода подтопила 29 жилых домов, 123 приусадебных, 1521 дачный, 486 земельных участков и 71 отрезок автодорог.