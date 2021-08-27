Психолог хабаровского наркодиспансера выманил сотни тысяч рублей у 18 пациентов

Мужчина обещал пациентам исключить их данные из базы, естественно, не бесплатно Фото: Александр ГЛУЗ

Психолог краевой психиатрической больницы предстанет перед судом за мошенничество. Мужчина работал в наркодиспансере с зависимыми людьми. Им он обещал избавление от постоянных наблюдений и курсов. За весьма скромную плату.

По версии следствия, психолог знал, что его наркозависимые и алкозависимые пациенты состоят на учете у психиатра-нарколога, а их данные внесены в базу наркологических больных. Таким людям приходится постоянно отмечаться у врача, проходить медкомиссии, а доступ к некоторым профессиям становится закрыт.

Этим в 2015, 2019 и 2020 годах и решил воспользоваться ушлый психолог. Мужчина обещал пациентам исключить их данные из базы, естественно, не бесплатно. Зато потом зависимые могли бы без проблем получать справки об отсутствии наркологического заболевания и отменить посещение курсов реабилитации.

На самом деле исключить сведения из базы психолог не мог, да и не собирался. В ловушку мужчины попались 18 человек, которые принесли ему более 400 тысяч рублей. Прокололся психолог в прошлом году и был задержан.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Вину в совершении инкриминируемых преступлений мужчина признал в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением готовится к направлению в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Максимальное наказание - до пяти лет колонии.