В Магадане готовы ввести режим ЧС из-за мусорного коллапса

Опасная ситуация с мусором сложилась в Магадане. Фото: мэрия Магадана

Опасная ситуация с мусором сложилась в Магадане. Контейнерные площадки забиты отходами, в том числе - строительными, пакеты валятся из баков, а детские городки не убираются. Скопления отходов привлекают бездомных собак, чаек и крыс. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии областной столицы.

- Региональный оператор «Магаданский» не справляется с поставленными задачами. Наш мониторинг показывает, что ежедневно убирается меньше половины положенного. Если так пойдет и далее, выплата субсидий из бюджета Магаданской области региональному оператору будет приостановлена. Надо менять графики работы, привлекать дополнительную технику, рабочих. Если ситуация будет продолжаться, будем ставить вопрос о соответствии предприятия своему статусу регоператора, - рассказал Иван Бережной, министр строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области.

Число обращений только растет: Центр управления регионом с 1 августа принял 54 сообщения, касающиеся вывоза мусора. Горожане рассказывали о стихийных свалках и переполненных урнах. Завалы вывозятся раз в неделю, но этого, как показала практика, недостаточно.

- Даем неделю региональному оператору на исправление положения в Магадане с мусором. В обратном случае мы будем вынуждены перейти от ситуации повышенной готовности в режим ЧС, - сообщил Юрий Гришан, мэр областной столицы.