Студенческий переулок отремонтируют за 17,5 миллиона рублей в Хабаровске

Дорожники взялись за ремонт участка дороги от Дикопольцева до Ленинградской Фото: Администрация Хабаровска

Дорожники взялись за ремонт участка дороги от Дикопольцева до Ленинградской. В работе у специалистов находится 480 метров. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Хабаровска.

Студенческий переулок начали ремонтировать в июле. Каждый день рабочие сталкиваются с инженерными коммуникациями под дорогой и интенсивным движением машин, что затрудняет ход реконструкции.

- Сейчас бригады демонтируют старое асфальтобетонное покрытие, а также занимаются частичной заменой основания на отдельных участках. Помимо этого проведена замена старых бордюров на новые. Подобные работы здесь не проводили более десяти лет, состояние трассы поддерживалось ямочным ремонтом, - сказал Дмитрий Панащатенко, заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства.

Завершить обновление дороги планируется в первой декаде сентября.