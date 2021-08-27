Погода в Хабаровске 28 августа 2021: сильный дождь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Летний зной понемногу отступает в Хабаровском крае. 28 августа на всей территории региона пройдут дожди. Местами - сильные ливни.

В Хабаровске днем воздух прогреется до +23 градусов. Ночью - до +16. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-11 метров в секунду.

На юге края ожидается от +20 до +25 градусов днем, а ночью от +13 до +18. Скоростью юго-западного ветра будет достигать 12 метров в секунду.

В центральных районах днем от +18 до +26. Ночью - от +10 до +18. Скоростью юго-западного ветра будет достигать 12 метров в секунду.

Ближе к северу в светлое время суток воздух прогреется до +23 градусов. Ночью будет от +10 до +16. Порывы ветра различных направлений будут достигать 12 метров в секунду.

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