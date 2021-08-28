100 новых спортивных площадок оборудуют в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Сотня новых спортивных площадок появится в Хабаровском крае в ближайшее время. Они будут оснащены всем необходимым оборудованием для любительских занятий и сдач норм ГТО. Все площадки должны открыться к началу нового учебного года, сообщили в правительстве Хабаровского края.

Новые места для занятий спортом будут располагаться в 19 краевых коррекционных и 81 муниципальной школах.

– В этом году при участии врио губернатора Михаила Дегтярева из федерального бюджета было выделено дополнительное финансирование в размере двух миллиардов рублей. Из них 150 миллионов ушло на оснащение спортивных площадок, – рассказала Юлия Зотова, заместитель министра образования и науки Хабаровского края.

Появлению новой площадки очень рады в школе-интернате №4. Ребятишки оттуда, несмотря на все жизненные невзгоды, стараются поддерживать в себе боевой дух. Они постоянно участвуют в различных соревнованиях и показывают там высокие результаты. Поэтому для них специальная оборудованная зона для тренировок будет очень полезна.

– У нас есть спортивный зал, кабинет по адаптивной физической культуре, теперь появится площадка, где можно проводить занятия на свежем воздухе. Строители установят гимнастический комплекс, турники, брусья, упоры, – отметила директор школы-интерната № 4 Ирина Жабицкая.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.