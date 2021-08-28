Лучший таксист Хабаровска отправится на всероссийский конкурс водителей Фото: Правительство Хабаровского края

Таксист из Хабаровска Дмитрий Иванов признан лучшим в своем деле. Теперь ему предстоит представить регион на Всероссийском конкурсе «Лучший водитель такси в России – 2021», сообщили в правительстве края.

В борьбе за это право Дмитрий обошел своих конкурентов, блеснув знаниями ПДД, первоклассными навыками вождения и осведомленностью о жизни города. Для него это уже вторая победа. В 2019 году он был отобран на всероссийский конкурс и вошел в десятку лучших профессиональных водителей такси, заняв седьмое место среди 426 участников.

- На практике водители продемонстрировали свои навыки вождения в конкурсе на скоростное маневрирование. Самым зрелищным стало соревнование, где участники должны были максимально аккуратно проехать дистанцию, не пролив ни капли воды из стакана, установленного на крыше автомобиля, - рассказали в пресс-службе правительства..

Помимо Дмитрия Иванова, в тройку призеров регионального этапа вошли Станислав Анисихин, занявший второе место, и Алексей Устюгов, завоевавший «бронзу» состязаний. Все победители получили дипломы и денежные премии. Хабаровский край стал в этом году первым среди регионов страны, где прошел этап Всероссийского конкурса.

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