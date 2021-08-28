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Происшествия28 августа 2021 7:51

Внедорожник сбил подростка в Хабаровске

Парень переходил дорогу на зеленый свет, когда в него врезалось авто
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Внедорожник сбил подростка в Хабаровске

Внедорожник сбил подростка в Хабаровске

Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске 27 августа внедорожник сбил 17-летнего подростка. Парень в этот момент переходил дорогу по «зебре» с соблюдением всех правил, сообщили в ГИБДД города.

- Водитель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser по Восточному шоссе допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход 2004 года рождения, - пояснили в ведомстве.

У парня оказалась сломана правая ключица, также есть незначительная травма головы. Лечение он будет проходить дома.

Водителю внедорожника грозит штраф.