Внедорожник сбил подростка в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске 27 августа внедорожник сбил 17-летнего подростка. Парень в этот момент переходил дорогу по «зебре» с соблюдением всех правил, сообщили в ГИБДД города.

- Водитель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser по Восточному шоссе допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход 2004 года рождения, - пояснили в ведомстве.

У парня оказалась сломана правая ключица, также есть незначительная травма головы. Лечение он будет проходить дома.

Водителю внедорожника грозит штраф.