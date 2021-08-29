В меньшинстве: «СКА-Хабаровск» обыграл «Кубань». Фото: «СКА-Хабаровск»

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» в матче 8-го тура ФНЛ одержал победу над «Кубанью». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу дальневосточной команды.

Единственный и решающий год встречи забил на 92-й минуте Давид Караев. Он помог своей команде в последний момент вырвать победу при том, что она выступала в меньшинстве. Сначала на 48-й минуте Дмитрий Литвин получил красную карточку, а на 88-й минуте Ираклий Квеквескири покинул поле после второго предупреждения.

Сейчас «СКА-Хабаровск» с результатом в 17 очков занимает вторую строку турнирной таблицы.

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