Погода в Хабаровске 30 августа 2021: кратковременный дождь
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Хабаровском крае чувствуется скорое приближение осени. Жаркая солнечная погода сменилась теплой и дождливой. 30 августа дожди пройдут на всей территории региона, сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.
В Хабаровске днем будет до +20 градусов. Ночью - до +11. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью от 5 до 11 метров в секунду.
На юге края днем от +20 до +25 градусов, ночью от +13 до +18 . Порывы западного ветра составят до 10 метров в секунду.
Такой же ветер будет дуть и в центральных районах. Днем ожидается от +15 до +23 градусов. Ночью от +11 до +18.
На севере региона от +15 до +22 днем, и от +10 до +18 ночью. Скорость северо-западного ветра составит от 5 до 10 метров в секунду.
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