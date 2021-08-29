Погода в Хабаровске 30 августа 2021: кратковременный дождь Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае чувствуется скорое приближение осени. Жаркая солнечная погода сменилась теплой и дождливой. 30 августа дожди пройдут на всей территории региона, сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.

В Хабаровске днем будет до +20 градусов. Ночью - до +11. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью от 5 до 11 метров в секунду.

На юге края днем от +20 до +25 градусов, ночью от +13 до +18 . Порывы западного ветра составят до 10 метров в секунду.

Такой же ветер будет дуть и в центральных районах. Днем ожидается от +15 до +23 градусов. Ночью от +11 до +18.

На севере региона от +15 до +22 днем, и от +10 до +18 ночью. Скорость северо-западного ветра составит от 5 до 10 метров в секунду.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.