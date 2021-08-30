Увели из-под носа: велосипед хабаровчанки стащили прямо из подъезда Фото: Иван ВИСЛОВ

Совсем потеряли совесть хабаровские воришки. Накануне в Центральном районе Хабаровска прямо из подъезда украли велосипед. Об этом сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.

По словам потерпевшей, изначально байк стоимостью 10 тысяч рублей стоял на лестничной площадке четвертого этажа. Как выяснили правоохранители, 32-летний хабаровчанин с криминальным прошлым не просто вынес велосипед из подъезда, но и привлек к преступлению случайного прохожего. Он объяснил, что просто хочет забрать велосипед из подъезда, и попросил помощи. Ничего не подозревающий прохожий помог рецидивисту вытащить байк и отдал чужое имущество незнакомцу. Подозреваемый долго не раздумывал и продал велосипед первому встречному. Деньги, естественно, потратил на себя.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанный помещен в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения судом, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Максимальное наказание по статье - пять лет лишения свободы.

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