«Повсюду бошки»: берег Амура в Хабаровском крае оказался засыпан головами лосося. Фото: стоп-кадр видео Фото: Социальные сети

Берег Амура в Николаевске превратился в кладбище красной рыбы. Водой к суше прибило огромное количество голов лосося. Неприятную картину на свой мобильный заснял местный житель.

- Повсюду бошки. Везде разбросаны головы от осенней рыбы, - говорит автор ролика.

По его мнению, виновником зловония на берегу реки стала база, расположенная неподалеку. Там якобы потрошат рыбу, а головы просто скидывают в воду.

В комментариях к ролику люди требуют от прокуратуры обратить внимание на эту ситуацию и наказать тех, кто так поступает с водными ресурсами.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.