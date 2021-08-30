«Повсюду бошки»: берег Амура в Хабаровском крае оказался засыпан головами лосося. Фото: стоп-кадр видео
Фото: Социальные сети
Берег Амура в Николаевске превратился в кладбище красной рыбы. Водой к суше прибило огромное количество голов лосося. Неприятную картину на свой мобильный заснял местный житель.
- Повсюду бошки. Везде разбросаны головы от осенней рыбы, - говорит автор ролика.
По его мнению, виновником зловония на берегу реки стала база, расположенная неподалеку. Там якобы потрошат рыбу, а головы просто скидывают в воду.
В комментариях к ролику люди требуют от прокуратуры обратить внимание на эту ситуацию и наказать тех, кто так поступает с водными ресурсами.
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