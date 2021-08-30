Спортсмены из Хабаровского края завоевали медали кубка по керлингу Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровские юниоры успешно выступили на детском кубке Pacific Junior Cup - 2021. Они завоевали серебро и бронзу, уступив в финале команде из Иркутска, сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

- Все наши пары к концу турнира смогли собраться и показали свои лучшие игры. В финале несмотря на явное преимущество соперников из Иркутска мы заставили их понервничать, в каждом энде были настоящие качели. Ну а матч за бронзу и вовсе получился в лучших традициях «дальневосточного дерби», и я очень рад, что нам удалось взять реванш у приморцев за прошлогоднее поражение, - рассказал старший тренер сборной Хабаровского края Павел Мишин.

Одним из подарков участникам кубка стал мастер-класс от прославленных керлингистов страны. С ребятами встретились игроки сборной страны, чемпионы Европы и России Анастасия Москалева, Александр Еремин, Алексей Тимофеев, Анна Сидорова, а также лидеры рейтинга World Сurling Tour - 2020 Михаил Васьков и Анна Самойлик.

- Видно, что детям интересно. Для меня это самый главный показатель. Пусть не у всех все сразу получается, но у них горят глаза. Тем более сегодня ваши ребята получили первые медали, это станет для них дополнительным стимулом, и я уверена, вам недолго ждать серьезных результатов, - отметила двукратная чемпионка Европы и восьмикратная чемпионка России Анна Сидорова.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.