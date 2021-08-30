Семьи Хабаровского края и ЕАО к 1 сентября получили свыше двух миллиардов рублей

Семьи Хабаровского края и ЕАО к 1 сентября получили свыше 2 миллиардов рублей Фото: Администрация Хабаровска

Почти все семьи Хабаровского края и ЕАО получили единовременную выплату к началу учебного года. Они подали 158 680 заявлений на 211 719 детей в возрасте от 6 до 18 лет. Указом президента страны Владимира Путина родители школьников получили по 10 тысяч перед 1 сентября.

Суммарно семьям направлено более двух миллиардов 39 миллионов рублей.

- Если родители не успеют оформить выплату до конца лета, они смогут сделать это в сентябре и октябре, заявления Пенсионный фонд будет принимать до 1 ноября. Подать заявление можно через портал госуслуг и во всех клиентских службах Пенсионного фонда независимо от места жительства родителей, - напомнили в администрации Хабаровска.

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Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет, и они продолжают получать общее образование. В таких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату вместо инвалида смогут оформить родители или законные представители. Они имеют право получить деньги, если инвалид недееспособен и не может сам подать заявление.

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