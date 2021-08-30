Подъемник для хабаровского «Хехцира» прибыл из Южной Кореи в Приморье Фото: Правительство Хабаровского края

На горнолыжной базе «Хехцир» недалеко от Хабаровска в самом разгаре подготовка к установке современного подъемника взамен старого - бугельного, который уже разобрали. Этот масштабный и дорогой проект уже стал флагманским и важным для региона. Причем как в социальном, так и в туристическом и инвестиционном плане. Чтобы его грамотно реализовать, важно постоянное взаимодействие и фидбек между народом, властью и бизнесом, сообщает «КП»-Хабаровск».

Пока что на «Хехцире» продолжаются работы по подготовке к горнолыжному сезону. В приморский порт Восточный в Находке из южнокорейского Пусана как раз прибыл долгожданный груз. Это современный кресельный подъемник европейского производства. Изначально он должен был прибыть во Владивосток, но из-за загруженности пришлось менять место прибытия.

- Сейчас груз проходит таможню. Ориентировочно в «Хехцир» подъемник доставят после 6 сентября, - отметил Сергей Гришин, директор АО «ЦИТ», курирующего запуск горнолыжных трасс на комплексе.

Первый этап развития комплекса - это запуск двух горнолыжных трасс. Их планируется открыть в зимнем сезоне 2021-2022 годов. Что уже очень скоро.

- Доставка и установка подъемника - самый важный и ответственный момент подготовки к запуску. Подъемник комфортабельный. Он состоит из 55 четырехместных кресел, оборудован системой подогрева и колпаками для защиты от ветра. К слову, перепад высот на Хехцире достигает 500 метров, - рассказали в АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края».

В настоящее время на «Хехцир» доставлена первая партия труб для системы искусственного оснежения, а также прибыли элементы подъемного механизма. Кроме того, на территорию комплекса доставлен новый ратрак для формирования горнолыжных трасс.

Отметим, что по плану на «Хехцире должны появиться беговые лыжные, горнолыжные и снегоходные трассы, пешеходные маршруты разного уровня сложности. А также предполагается создание видовых площадок, где можно будет построить кемпинги и глэмпинги, музеи, гостиницы, рекреационный комплекс и так далее. Также на «Хехцире» оборудуют новую подъездную дорогу не ниже третьей категории.