Со всеми крупными пожарами справились в Хабаровском крае за выходные

Со всеми крупными пожарами справились Хабаровском крае за выходные Фото: Правительство Хабаровского края

Сотрудники лесопожарной службы Хабаровского края за минувшие выходные потушили три крупных очага. Общая площадь возгорания превысила шесть тысяч гектаров. К понедельнику со всеми крупными очагами было покончено - осталось лишь одно возгорание в Аяно-Майском районе, сообщает «КП» - Хабаровск».

Пожар в этом районе возник из-за грозы в труднодоступной местности. По оценкам специалистов, угрозы населенным пунктам он не несет.

- В конце прошлой недели в регионе было шесть природных пожаров, теперь остался только один. Большинство возгораний мы тушим в течение первых суток. Ситуацию постоянно контролируем, - прокомментировал обстановку Владимир Летута, и.о. начальника отдела краевого комитета лесного хозяйства.

Для минимизации ущерба прямо сейчас в 16 районах края продолжает действовать особый противопожарный режим. Согласно ему начинают работать строгие ограничения и правила поведения в лесу.

- Так, полностью запрещено разводить костры в лесной полосе. За нарушения предусмотрены серьезные штрафы - до семи тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей для юридических, - отметили в пресс-службе правительства региона.

В случае обнаружения пожаров нужно сообщать об этом на бесплатный круглосуточный номер прямой линии 8-800-100-94-00. Также можно воспользоваться мобильным приложением «Берегите лес».