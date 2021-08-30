Погода в Хабаровске 31 августа 2021: без осадков Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

В Хабаровском крае заканчиваются дождливые деньги. 31 августа в столице региона осадков не ожидается. На остальной территории могут быть небольшие осадки.

В Хабаровске днем воздух прогреется до +24 градусов. Ночью будет около +11. ветер западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

На юге края ночью местами пройдет небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. В светлое время суток столбики термометров покажут +21 - +26 градусов, ночью от +8 до +13. Скорость юго-западного ветра будет достигать 12 метров в секунду;

В центральных районах местами кратковременные дожди, температура ночью от +8 до +14, днем от +18 до +25 градусов, порывы ветра западных направлений составят от 2-13 метров в секунду.

В северных районах без существенных осадков. Днем от +11 до +24 градусов, ночью от +5 до +13. Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 3-11 метров в секунду.

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