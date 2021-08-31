Еще 236 человек в Хабаровске заболело коронавирусом

Еще 236 человек в Хабаровске заболели коронавирусом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще 315 человек заболело за сутки коронавирусом в Хабаровском крае. Больше всего в столице края - 236, сообщили в минздраве региона.

В Комсомольске заразились 50 человек, в Хабаровском районе - 19 человек, в Комсомольском районе - 10.

- Выздоровело 309 человек, 22 пациента находится в тяжелом состоянии, 18 подключено к аппаратам ИВЛ. Трое скончались. Сейчас в регионе развернуто 1778 коек для ковид-больных. Из них свободны 286, - уточнили в пресс-службе ведомства.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 314 955 человек. Из них 272 424 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 74 880 случаев коронавируса:

68 699 человек выздоровели;

5491 находится на лечении (1492 в стационаре, амбулаторно 3999);

Скончались 690 человек.

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