Семь хабаровских семей получили поддержку на покупку жилья Фото: Администрация Хабаровска

В 2021 году в Хабаровске поддержку от городской администрации на покупку жилья всего получат 84 молодые семьи. Накануне семь семей из этого числа получили долгожданные сертификаты.

- Городская подпрограмма «Жилье для молодых семей» существует уже 15 лет. За это время на улучшение жилищных условий ушло более 1,1 миллиарда рублей. В этом году на 84 молодые семьи до 35 лет запланировано 132 миллиона рублей. Соцвыплата может быть равна от 745 261 рубля до 2 190 153 рублей. Здесь учитывается количество детей в семье, - объяснил Семен Панюшкин, заведующий сектором управления по делам молодежи и социальным вопросам городской администрации.

Использовать эти деньги можно как на покупку, так и на строительство жилья. Новый прием документов для участия в подпрограмме начнется в феврале 2022 года.

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