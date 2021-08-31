Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество31 августа 2021 6:40

Семь хабаровских семей получили поддержку на покупку жилья

Соцвыплата составляет чуть более 50 тысяч рублей за один квадрат
Татьяна ЦВЕНГЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Семь хабаровских семей получили поддержку на покупку жилья

Семь хабаровских семей получили поддержку на покупку жилья

Фото: Администрация Хабаровска

В 2021 году в Хабаровске поддержку от городской администрации на покупку жилья всего получат 84 молодые семьи. Накануне семь семей из этого числа получили долгожданные сертификаты.

- Городская подпрограмма «Жилье для молодых семей» существует уже 15 лет. За это время на улучшение жилищных условий ушло более 1,1 миллиарда рублей. В этом году на 84 молодые семьи до 35 лет запланировано 132 миллиона рублей. Соцвыплата может быть равна от 745 261 рубля до 2 190 153 рублей. Здесь учитывается количество детей в семье, - объяснил Семен Панюшкин, заведующий сектором управления по делам молодежи и социальным вопросам городской администрации.

Использовать эти деньги можно как на покупку, так и на строительство жилья. Новый прием документов для участия в подпрограмме начнется в феврале 2022 года.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.