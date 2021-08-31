Депутат Хабаровской гордумы Павел Шестопалов: «И мы тоже побежим!»

Мероприятие запланировано на 4 сентября и называется «Забег Победы». Принять участие в нем может каждый желающий. Место и время проведения акции – набережная реки Амур с 10:00 до 17:00. Дистанция забега составляет 1945 метров.

- Как депутат городской думы, как руководитель молодежного крыла ЛДПР и просто как хабаровчанин я от всей души поддерживаю подобные начинания. Есть в этом что-то объединяющее людей, а повод – святой. Мы тоже побежим. Думаю, победителей в этом забеге не будет - ведь это дань памяти нашим предкам, закончившим Вторую мировую войну, - признается депутат Хабаровской городской думы Павел Шестопалов.

Каждый участник получит свой уникальный QR-код. Это сократит время и столпотворение при выдаче стартового набора участника. Все наборы будут выдаваться перед стартом забега. Старт запланировал на набережной возле памятника Николаю Павловичу Задорнову. Далее участники побегут по маршруту до памятника маршалу Александру Михайловичу Василевскому.

На финише всем участникам вручат сертификаты, дальневосточную ленту и гвоздики для возложения к памятнику. Таким образом, жители Хабаровского края почтут память участников той войны и проведут время с пользой для здоровья.