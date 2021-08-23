Депутат гордумы Хабаровска Шестопалов провел встречу со своими избирателями

Жители района по улице Сигнальной в Хабаровске уже много лет сталкиваются с традиционными проблемами - плохими дорогами, мусором и стихийными автомобильными стоянками. Район соседствует с частным сектором по улице Деповской, что усугубляет ситуацию. Чтобы это исправить, горожане регулярно обращаются к муниципальным властям и народным избранникам хабаровской гордумы. Депутат по избирательному округу №8 Павел Шестопалов регулярно помогает им решать накопившиеся проблемы. На днях народный избранник встретился с жителями дома по улице Сигнальной, 2Б.

- Поводом для встречи являлся вопрос очистки трубы водоотведения по улице Сигнальной. Указанная автомобильная дорога входит в реестр дорог местного значения общего пользования. В прошлом году по инициативе жителей совместно с депутатом было обеспечено устройство бортового камня вышеуказанной автомобильной дороги на участке дороги, где в результате его отсутствия образовалась стихийная стоянка автомобильного транспорта, ухудшающая качество жизни жителей. А также имеется положительный ответ администрации города по вопросу очистки вышеуказанной трубы водоотведения, в том числе обсуждаем в ходе личной встречи с мэром города Хабаровска. Не все бывает гладко. И после получения положительного ответа возникли проблемы с подрядчиком, далее мы ожидали получение субсидии. В ходе уточнения вопроса, по информации администрации города, вышеуказанная труба очищена. Однако в ходе личной встречи совместно с жителями мы убедились в обратном, - рассказал Павел Шестопалов.

Депутат намерен обратиться в компетентные органы для организации проверок и принятия мер реагирования.