Депутат гордумы Хабаровска Наталья Юрьева обратилась к коллегам перед 1 сентября

В преддверии 1 сентября депутат хабаровской городской думы по избирательному округу №11, учитель музыки МБОУ СОШ №46 Наталья Юрьева обратилась к своим коллегам:

- Поздравляю учителей, учеников, родителей, всех работников сферы образования с началом нового учебного года. Хочется надеяться, что, несмотря на пандемию, обучение детей останется качественным при любом формате.

Считаю нужным обратить внимание на отсутствие необходимого технического оснащения школьных кабинетов в соответствии с федеральными госстандартами. Опыт переведения классов на дистанционное образование указал на ряд проблем, которые необходимо решить. Так, для сохранения уровня обучения должен быть контакт учителя с учениками, вместо того, чтобы просто давать задание и ждать хороших результатов на контрольных тестах. Только общаясь в режиме реального времени, пусть даже и перед камерой, видя каждого ученика и объясняя теорему Пифагора, или правописание, или аккомпанируя песням на синтезаторе - только так возможно получить обратную связь и добиться качественных результатов.

Также необходимо пересмотреть доплаты для учителей за сложность и напряженность во время дистанционного обучения, так как увеличивается время подготовки и обработки результатов таких уроков. И ни в коем случае нельзя полностью подменять живое, пусть и дистанционное обучение, другими обучающими сайтами. Они должны присутствовать как помощники учителя, а не заменяя его.

Следующая проблема, о которой сегодня много говорят и пытаются решить - это вторые смены в школах. На одной из встреч с избирателями ко мне обратилась ученица правового лицея имени Николенко Полина Слюсарь. Это неудобно и родителям, и детям, посещающим разные секции. Решение этого вопроса требует много времени и больших затрат. Как депутат я постоянно задаю этот вопрос на заседаниях, пытаясь привлечь больше средств городского бюджета на ремонт школ, и сегодня меня радует факт создания единого реестра проблемных школ, требующих капитального ремонта. Желаю всем участникам образовательного процесса легкого учебного года. Берегите себя и своих близких.