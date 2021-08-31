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Политика31 августа 2021 8:22

Депутат хабаровской гордумы Михаил Чувашов поделился своей кровью

Подобно многим своим коллегам, делает это он регулярно
Максим МОЛОТОВ
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Депутаты городской думы Хабаровска время от времени сдают кровь. Не потому что народные избранники, а показывают пример для других. Они называют это «продолжением добрых традиций». Регулярным донором является и депутат хабаровской гордумы Михаил Чувашов - он сдавал кровь уже три десятка раз.

- Когда-то давным-давно завел полезную привычку - один раз в два месяца приезжать на станцию переливания крови. Хочу отдельно выразить благодарность медицинскому персоналу за внимательность, чуткость к каждому донору и, конечно же, за профессионализм! Призываю каждого, кто не имеет противопоказаний, тоже начать заниматься этим добрым и полезным делом! Как говорится: «Сдай кровь - спаси жизнь!», - рассказал Михаил Чувашов.

Специалисты медицинской сферы подчеркивают важность регулярных донаций. Мужчины могут сдавать кровь пять раз в год, женщины - четыре. Интервал между сдачами составляет не менее 60 дней.

Всех желающих сдать кровь ждут на станции переливания по адресу: г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 46.

Плюс ко всему в Хабаровске уже девять лет проходит традиционная акция «Никто, кроме человека!» В ней принимают активное участие депутаты, политики, молодые парламентарии, а также студенческая молодежь государственных организаций высшего образования Хабаровского края. Доноры публично подчеркивают важность сдачи крови в условиях эпидемии коронавируса - компонентов крови требуется больше в эти непростые времена.