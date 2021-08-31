Рыцари, красноармейцы и фаер-шоу: фестиваль «ДВ-Форпост» снова пройдет в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске уже в третий раз состоится межрегиональный военно-исторический фестиваль «Дальневосточный форпост». Для гостей мероприятия откроют выставку исторических эпох, а также проведут несколько масштабных реконструкций. Участниками этих боев станут более 100 членов клубов реконструкторов из десяти регионов страны, сообщает «КП» - Хабаровск».

В целом ожидается очень насыщенная программа фестиваля. И все за один день.

- Все желающие смогут обучиться шинельной скатке, штыковому бою. Также для вас изготовят памятные сувениры в настоящей средневековой кузнице! Кроме того, можно будет пострелять из настоящего «Оружия Победы». Также в течение всего дня на сцене будут выступать творческие коллективы и фолк-группы. Кроме того, будет работать ярмарка. Впервые в фестивале примут участие национальные общественные объединения, и пройдет турнир по историческому средневековому бою. А завершится фестиваль ярким фаер-шоу, - рассказали организаторы мероприятия.

Фестиваль начнется 11 сентября в 12:00 на летном поле школы ДОСААФ по улице Локомотивной, 12 А. Завершится масштабное событие в 20:00. Вход на фестиваль свободный.

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