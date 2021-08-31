С новым гаджетом – в новый класс. Фото: МегаФон.

Накануне Дня знаний специалисты «МегаФона» подготовили рекомендации, на что следует обратить внимание при выборе цифровых девайсов.

Цифровой помощник школьника

Похоже, дискуссия о том, нужен ли ребенку смартфон в «нежном» возрасте, или же стоит оградить его от цифровых соблазнов и ограничиться простейшей «звонилкой», завершилась в пользу первой стороны. Плюсы наличия умного гаджета при разумном ограничении доступа к нежелательному контенту перевешивают минусы. Смартфон для школьника - это не только средство связи и игровой девайс, но и помощник в учебе: в умном гаджете можно найти учебники и книги, видеоматериалы и много другой необходимой для учебы информации. При этом рост функциональных возможностей смартфонов, а также диагонали их экранов делают покупку планшета не такой актуальной, как раньше.

Самая продаваемая марка смартфонов в Хабаровском крае и ЕАО традиционно - Samsung. Их выбирает каждый третий покупатель, чему способствует репутация бренда и разнообразный модельный ряд, позволяющий выбрать аппарат на любой вкус и кошелек. Динамично растет популярность смартфонов Xiaomi, оптимально сбалансированных по цене, качеству и функциональности устройств. Кстати, в настоящее время и до 30 октября 2021 года на модель Xiaomi Redmi 9A (32 Гб) в рамках акции Back to school (Снова в школу) действует хорошая скидка. На третье место по популярности вышли смартфоны компании Apple.

На что следует обратить внимание при покупке смартфона для школьника:

• Поддержка стандартов связи: ребенок всегда будет в зоне действия сети, если выбранный гаджет поддерживает все стандарты - 2, 3 и 4G.

• Размер и разрешение дисплея: чтобы дети меньше напрягали зрение, рассматривая текст или картинки на экране, лучше выбрать гаджет с диагональю от шести дюймов и со встроенной защитой от голубого излучения. Это позволит с комфортом пользоваться девайсом без вреда для здоровья. Но для младшекласников такой гаджет будет большеват, приходите за покупкой с ребенком, чтобы он смог подержать телефон в руке, и оцените удобство выбранной модели.

• Память: для быстрого запуска необходимых школьнику приложений у смартфона должно быть не менее 2 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти. Это позволит даже ресурсоемким сервисам работать без подвисаний.

• Емкость аккумулятора: чтобы батарея не разрядилась в самое неподходящее время, и ребенок не остался без связи, лучше, чтобы ее емкость была не менее 3000 мА/ч.

Смарт-часы - альтернатива для младших

Основные переживания родителей первоклашек связаны с безопасностью детей, большой и тяжелый смартфон ребенку ни к чему, кнопочный - не поможет. На помощь приходят умные детские часы-телефоны с модулями трекинга, позволяющими видеть местоположение и передвижения ребенка прямо на экране своего смартфона. Кроме этого, в зависимости от модели, можно приобрести часы с поддержкой видеозвонков и голосовым помощником Алисой, а также со встроенной кнопкой SOS. Часы носят на руке, поэтому вероятность потерять их или забыть где-либо довольно мала. К тому же, по акции Back to school при покупке ряда моделей детских часов предоставляется в подарок три месяца связи.

Не лишним будет позаботиться также о покупке беспроводной гарнитуры, зарядного устройства, внешнего аккумулятора и других аксессуаров. Хорошим помощником для ребят станет и умная колонка с голосовым помощником Алисой, которая в минуты затруднений поможет решить математический пример.

В салонах компании в Хабаровском крае и ЕАО представлен широкий выбор умных часов, смартфонов разных производителей, а также наушников, флэш-накопителей, проводных гарнитур, зарядных устройств, умных колонок Яндекс - всего, что необходимо для организации учебного процесса и досуга детей любого возраста. О действующих же акциях и скидках всегда можно узнать в своем личном кабинете «МегаФона» или у консультантов в салоне.

МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуются 70,4 миллиона клиентов.