День ветеринарного работника отмечают в Хабаровске. Фото: управление ветеринарии правительства Хабаровского края.

Традиционно, 31 августа отмечается День ветеринарного работника России. Однако далеко не все подозревают, что специалисты этого профиля следят не только за состоянием наших питомцев, но и отвечают за здоровье людей. Об этом и многом другом «Комсомолке» рассказал Николай Постоев, начальник управления ветеринарии правительства Хабаровского края.

- Явных сложностей в нашей работе я не вижу. Все ситуации – это обычные рабочие моменты, которые наши специалисты государственной ветеринарной службы решают, как истинные профессионалы своего дела. Главное, что все живы и здоровы, а со всеми невзгодами мы поборемся. Могу уверенно сказать, что эпизоотическая ситуация на территории края будет хорошая, - объяснил Николай Постоев.

Специалисты службы никогда не расслабляются и всегда оперативно реагируют на все сообщения. Так, например, в 2021 году на особом контроле у ведомства находилась ситуация с африканской чумой свиней (АЧС). По словам главы краевого ветуправления, эта проблема возникает ежегодно и не только в Хабаровском крае. Все дело в том, что вакцины от заболевания нет, а источником зачастую выступают дикие кабаны, за состоянием здоровья которых проследить сложно.

- В этой ситуации хочется сказать большое спасибо нашим ветеринарным специалистам, которые каждый случай заболевания рассматривают серьезно и подходят профессионально. Каждый раз вопрос решается максимум в течение суток, - добавил Николай Постоев.

В праздничную дату глава ведомства также поздравил всех причастных к профессии.

- Всех коллег из государственной ветеринарной службы, Россельхознадзора, УФСИН, ФСБ, военных ветеринарных врачей и специалистов из национальной гвардии поздравляю с Днем ветеринарного работника России. Всем здоровья, благополучия, счастья, удачи. Чтобы все у вас было замечательно! А также стойкого эпизоотического благополучия, - сказал Николай Постоев.