Экс-директор управляющей компании сядет за воровство более 11 миллионов рублей в Хабаровском крае

Экс-директор управляющей компании в Амурске сядет за воровство более 11 миллионов рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

Директор одной из управляек Амурска пойдет под суд за присвоение чужого имущества. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, с октября 2018 года по сентябрь 2019-го он обманом присвоил 44 тысячи рублей, которые принадлежали компании. Деньги бывший руководитель перечислил на счет знакомого ему ИП. В итоге всю сумму мужчина потратил на продукты, алкоголь и цветы.

Как оказалось, это не единственный криминальный эпизод, совершенный нечистым на руку директором.

- С апреля по июнь 2018 года мужчина воспользовался своими служебными полномочиями в урон УК. С юридическим лицом он заключил договоры уступки права требования взысканной задолженности граждан перед УК на сумму более 11 миллионов рублей. Таким образом, экс-директор оставил УК без этих средств, - объяснили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Теперь бывшему начальнику грозит 6 лет лишения свободы по статье «Присвоение с использованием своего служебного положения, злоупотребление полномочиями с причинением существенного вреда правам и законным интересам организации». Свою вину, правда, он полностью признал.

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