Подключение к интернету социально значимых объектов в Хабаровском крае вышло на финишную прямую. Фото: «Ростелеком».

Оставшиеся будут подключены в сентябре.

Программа стартовала в 2019 году и рассчитана на три года. За это время требовалось обеспечить интернетом 570 учреждений и построить до них около 665 км оптики. За два года, 2019 и 2020, доступ к всемирной паутине получили 365 социальных объекта.

- В этом году было запланировано построить больше всего оптики — порядка 70% от общего объема, и подключить 205 объектов, в том числе в самых отдаленных населенных пунктах. Сложная задача, учитывая паводковую и эпидемиологическую ситуации, сложившиеся в крае. Но мы идем с опережением сроков: 194 учреждения уже обеспечены доступом. Оставшиеся 11 планируем подключить к интернету к середине сентября, - прокомментировала Елена Хитрова, директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

- Благодаря нацпрограмме высокоскоростной доступ в интернет приходит даже в самые удаленные и малонаселенные села и поселки края. Появление магистральных линий связи в таких населенных пунктах дает возможность в дальнейшем обеспечить интернетом и жителей, и улучшить качество сотовой связи, - отметил Алексей Гусев, министр информационных технологий и связи Хабаровского края.

Тотальное подключение социальных учреждений к скоростному интернету открывает путь ко многим возможностям. Для отдаленных медицинских учреждений — это дистанционная запись пациентов на прием, организация сеансов видеосвязи с коллегами из региональных и федеральных клиник; для образовательных учреждений — возможность проводить онлайн-уроки; для органов государственной власти — оперативность в обмене документацией и работе с порталом государственных услуг.

Доступ к скоростному интернету получили органы государственной власти и местного самоуправления, школы, учебные заведения среднего профессионального образования, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, пункты полиции, отделения Росгвардии. Городские образовательные организации подключаются на скорости 100 Мбит/с, сельские — 50 Мбит/с, территориальные органы Росгвардии на скорости 20 Мбит/с, фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления, участковые пункты полиции МВД, пожарные части — на скорости 10 Мбит/с.

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,8 млн пользователей, из них свыше 6,3 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

Выручка группы компаний за I полугодие 2021 г. составила 270,5 млрд руб., OIBDA достигла 111,4 млрд руб. (41,2% от выручки), чистая прибыль — 23,0 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».