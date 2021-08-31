Паленым алкоголем торговали двое мужчин в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 47-летнего местного жителя и его 36-летнего подельника. Мужчины обвиняются в создании, хранении, перевозке, продаже и покушении на сбыт немаркированного алкоголя. Спиртное сообщники развивали по канистрам и хранили у себя в гараже.

Мужчин задержали в апреле 2021 года на территории одного из ГСК.

- Фигуранты закупали спирт и стеклотару в западных регионах страны, оформляли доставку в Комсомольск-на-Амуре, где и занимались розливом и продажей фальсификата. Алкоголь без лицензии изготавливался и поставлялся в магазины и кафе Комсомольского, Амурского и района имени Полины Осипенко, - отметили полицейские.

Правоохранители обнаружили и изъяли 39 канистр спирта общим объемом 390 литров, более девяти тысяч стеклянных бутылок. А также полицейские изъяли этикетки, пробки и приспособления для изготовления алкоголя. Все это оценили в 2 миллиона рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание - лишения свободы на срок до шести лет.

Подозреваемым выписана подписка о невыезде. Все изъятое передано на ответственное хранение.

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