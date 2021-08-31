Погода в Хабаровске 1 сентября 2021: без осадков Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровским школьникам и их родителям 1 сентября повезло: в День знаний дождя не предвидится. А значит, все праздничные прически останутся целыми, а наряды чистыми. Первый день осени выдастся теплым: днем до +26 градусов, ночью до +12. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

На юге края без существенных осадков, воздух днем прогреется от +23 до +28 градусов, ночью от +9 до +14. Скорость юго-западного ветра будет достигать 11 метров в секунду.

В центральных районах также без существенных осадков. В светлое время суток на улице будет от +21 до +28 градусов. Ночью от +5 до +11. Порывы юго-западного ветра будут от 3 до 11 метров в секунду.

На севере края без существенных осадков, кратковременные дожди возможны в Тугуро-Чумиканском, Охотском районах и районе имени Полины Осипенко. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью от 4 до 11 метров в секунду.

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