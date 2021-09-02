Российский экспортный центр поможет Хабаровскому краю вырастить экспортных чемпионов

Соответствующие договоренности были достигнуты на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) Фото: Правительство Хабаровского края

АО «Российский экспортный центр» будет помогать бизнесу Хабаровского края продавать товары за границей через свое представительство. Соответствующие договоренности были достигнуты на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Краевая система поддержки экспортеров базируется на том, чтобы стимулировать бизнесменов выходить на зарубежные рынки. Речь идет в основном о представителях малого и среднего предпринимательства.

- Это касается не только представителей традиционных отраслей экспортной специализации региона, но и перспективных разработчиков IT-контента, анимации и программного обеспечения, - сказала Мария Авилова, первый заместитель председателя правительства Хабаровского края.

Однако предпринимателям недостает информации об инструментах поддержки экспорта, которые работают в стране. Для этого РЭЦ создает онлайн-сервис по принципу «одного окна».