«Душил и бил головой о стенку»: в Хабаровске мужчина напал на детей из-за газет в подъезде

Стоящая рядом соседка изо всех сил пыталась сдерживаться и спокойно говорить с мужчиной, прося отпустить мальчишку. Фото: стоп-кадр видео в социальных сетях

В Хабаровске двое подростков стали жертвами нападения жильца одного из домов. Тот начал душить детей из-за того, что они разносили прессу по почтовым ящикам. Все происходящее на улице Брестской,22 засняла на камеры девочка, когда на ее друга напал здоровый взрослый мужчина.

— Ты уходишь? — Спрашивает на видео мужчина парня, которого он держит за шею

— Ухожу, — еле слышно произносит подросток.

Стоящая рядом соседка изо всех сил пыталась сдерживаться и спокойно говорить с мужчиной, прося отпустить мальчишку. Но тот раз за разом переспрашивал, уйдет ли школьник.

Чудовищные кадры выложила в сеть мама пострадавшей.

— Моя дочь с другом разносили газеты по домам, по почтовым ящикам. Этот мужчина, видимо житель этого дома, напал на дочь, за нее вступился ее друг. Он его избил, душил и бил головой о стенку. Если бы не случайная свидетельница, тоже житель подъезда, не знаю, чем бы все закончилось, — поделилась женщина.

Детей в итоге взбесившийся мужчина отпустил. Теперь в этой истории будет разбираться полиция.

«Комсомольская правда» сделала запрос в ведомства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.