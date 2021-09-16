Количество самозанятых увеличилось в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, на начало 2021 года в регионе числилось 6174 самозанятых. Но уже на сентябрь число воспользовавшихся особым налоговым режимом достигло 18010 человек.

Напомним, что «Налог на профессиональный доход» вступил в силу с 1 июля 2020 года. Именно с этого момента и начал развиваться сегмент самознанятых. Одним из наиболее популярных направлений в Хабаровском крае стали перевозки: такси, грузовики, микрогрузовики. Кроме того, особый налоговый режим выбрали парикмахерские, косметические и маникюрные салоны, кондитерские, а также маркетинг, реклама, аренда квартир.

- Востребованность режима ясна, так как предоставляет возможность любому человеку продавать продукцию, сделанную своими руками, или предоставлять свою уникальную услугу. Кроме того, многие предприниматели, не имеющие сотрудников, уже тоже перешли в категорию самозанятых. Преимущество еще и в том, что нет необходимости тратиться на бухгалтера, так как все автоматически делается через мобильное приложение «Мой налог», - рассказал Константин Виноградов, председатель краевого комитета по труду и занятости населения.

Особый налоговый режим подходит тем, у кого общий оборот в год не превышает 2,4 миллиона рублей или 200 тысяч в месяц. При работе с физлицами уплачивается налог в 4%, с юрлицами и предпринимателями – 6%. Главным плюсом режима называют выход из «теневого» бизнеса. Ведя законную деятельность, человек не будет привлечен к уголовной ответственности. Кроме того, не придется прятать доход и беспокоиться о переводах.

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