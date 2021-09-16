Стипендию губернатора получили 30 талантливых ребят Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Самая талантливая молодежь Хабаровского края получила свидетельства о присвоении губернаторской стипендии. В 2021 году в числе лучших оказались ученики школ искусств и участники творческих коллективов Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Верхнебуреинского, Советско-Гаванского, Ванинского, Хабаровского и Амурского районов. Победителей конкурса на получение стипендии поздравил министр культуры региона Юрий Ермошкин.

- Мы уделяем большое внимание развитию юных талантов Хабаровского края. Именно для поддержки и поощрения одаренных детей и талантливой молодежи в нашем крае и учреждена стипендия губернатора. Средства будут поступать ребятам в течение одного учебного года, - сказал Юрий Ермошкин.

Стипендиатами могут стать ученики детских музыкальных школ, школ искусств, студенты вузов и ссузов, а также победители краевых, всероссийских и международных конкурсов. Кандидатов выдвигают руководители коллективов, члены жюри конкурсов, а также администрация населенного пункта. За последние 15 лет стипендию присвоили 500 одаренным детям и молодежи.

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