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Происшествия16 сентября 2021 7:00

Тройной удар: на улице Павла Морозова столкнулись три «японки»

Виновник проехал на желтый сигнал светофора
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Тройной удар: на улице Павла Морозова столкнулись три «японки»

Тройной удар: на улице Павла Морозова столкнулись три «японки»

Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Днем 15 сентября в районе улицы Павла Морозова в Хабаровске произошло ДТП с участием сразу трех машин. Виновником оказался водитель Toyota Sprinter. Проезжая дом №82 А по улице Павла Морозова в сторону Флегонтова, водитель решил проскочить на желтый сигнал регулируемый перекресток улиц Павла Морозова и Индустриальной.

Маневр оказался неудачным, ведь водитель Toyota Sprinter влетел в автомобиль Toyota Belta, который ехал по Павла Морозова и планировал повернуть на улицу Индустриальную. По инерции авто продолжило движение вперед и въехало в машину Toyota Corolla, которая стояла на перекрестке и также планировала свернуть на Индустриальную.

- В результате пострадал водитель Toyota Sprinter. Он получил ушиб левой теменной области. Страховой полис оказался только у автомобиля Toyota Belta, - уточнили в городском управлении ГИБДД.

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