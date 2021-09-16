Тройной удар: на улице Павла Морозова столкнулись три «японки»
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
Днем 15 сентября в районе улицы Павла Морозова в Хабаровске произошло ДТП с участием сразу трех машин. Виновником оказался водитель Toyota Sprinter. Проезжая дом №82 А по улице Павла Морозова в сторону Флегонтова, водитель решил проскочить на желтый сигнал регулируемый перекресток улиц Павла Морозова и Индустриальной.
Маневр оказался неудачным, ведь водитель Toyota Sprinter влетел в автомобиль Toyota Belta, который ехал по Павла Морозова и планировал повернуть на улицу Индустриальную. По инерции авто продолжило движение вперед и въехало в машину Toyota Corolla, которая стояла на перекрестке и также планировала свернуть на Индустриальную.
- В результате пострадал водитель Toyota Sprinter. Он получил ушиб левой теменной области. Страховой полис оказался только у автомобиля Toyota Belta, - уточнили в городском управлении ГИБДД.
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