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Общество16 сентября 2021 7:30

Ведущий онколог России осмотрел осужденных Хабаровского края

Условия содержания заключенных проверила автор проекта ОНФ «Регион заботы» Нюта Федермессер
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Ведущий онколог России осмотрел осужденных Хабаровского края

Ведущий онколог России осмотрел осужденных Хабаровского края

Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

В исправительную колонию особого режима в поселке Эльбан приехали специалисты здравоохранения и правозащитники. Эксперты проверили, как в ИК-6 осуществляется медицинская помощь, и провели прием для тяжелобольных пациентов.

В рамках проекта «Регион заботы» в ИК-6 приехал ведущий онколог России, кандидат медицинских наук Михаил Ласков. Совместно с врио начальника МСЧ-27 ФСИН России Ольгой Шихалевой он провел прием и осмотр осужденных.

Ведущий онколог России осмотрел осужденных Хабаровского края

Ведущий онколог России осмотрел осужденных Хабаровского края

Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Кроме того, эксперты проверили камеры, в которых содержатся осужденные, техническое оснащение медкабинетов, медоборудование, порядок оказания первичной и плановой медико-санитарной помощи.

- Нюта Федермессер и члены ее команды отметили, что качество медицинского обеспечения в ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю находится на достаточно высоком уровне. Каких-либо нареканий и замечаний от общественников относительно деятельности учреждения и работы сотрудников УИС края не поступало, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Хабаровскому краю.

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