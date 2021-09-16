В центр экспертиз диких животных в Хабаровском крае поступило новое оборудование Фото: Правительство Хабаровского края

Строительством специализированного центра экспертиз диких животных занимаются в Хабаровском крае. Сейчас уже завершены работы по созданию фундамента и началось возведение стен. Кроме того, поступило и первое оборудование. По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, уже доставлен рефрижераторный контейнер для хранения останков животных. Кроме того, сейчас идет подбор персонала для будущей лаборатории. Открытие центра поможет частично решить проблему браконьерства.

- Собственная лаборатория позволит быстро устанавливать причины гибели диких животных и привлекать к ответственности виновных. До сих пор останки животных отправляются в лабораторию Уссурийска, из-за чего результаты исследований становятся известны только через полгода или больше. Это сильно затягивает расследование. А так как без результатов исследований доказать вину порой невозможно, преступления продолжаются, - объяснил Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства.

Расположится новый центр на территории Хабаровской городской станции по борьбе с болезнями животных на улице Степной. Центр снабдят всем необходимым оборудованием, благодаря которому можно будет определить частицы лакокрасочного покрытия на шерсти животного, в случае если оно было сбито автомобилем.

Всего на центр уйдет от 8 до 10 миллионов рублей.

- Сейчас мы готовим наших специалистов для работы в новой лаборатории. Два человека проходят стажировку в Приморье. Кроме того, планируем пригласить экспертов центра «Амурский тигр». Наши специалисты смогу перенять опыт приморских коллег и улучшить свои результаты и уровень подготовки, - рассказал Николай Постоев, начальник управления ветеринарии правительства края.

Напомним, что капсулу в основание будущего центра заложили в мае 2021 года министр юстиции РФ, председатель наблюдательного совета фонда «Тигриный» Константин Чуйченко и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

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