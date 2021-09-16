Неудовлетворительно: мэр Хабаровска Сергей Кравчук остался недоволен установкой водовода в районе Ореховая сопка Фото: Администрация Хабаровска

Во время объезда по стройплощадкам Хабаровска Сергей Кравчук остался крайне недоволен состоянием объекта на Ореховой сопке. По проекту подрядчик должен был уложить 2,04 километра сетей. На работы планировалось потратить 138 миллионов рублей. Пока установлено лишь 300 метров труб, а освоено 15 миллионов рублей.

Как объяснил представитель подрядной организации ООО «Интерпром» Виктор Муравьев, проблема в доставке труб. Их заказывают из Липецка. Кроме того, на двух участках задействовано лишь 13 человек. Такая бригада не в силах выполнить контракт в срок.

- Неудовлетворительно. Подрядчик, выигравший аукцион, зашел на объект, не понимая объемов работы и не имея достаточного количества рабочих. Компания эта из Новосибирска. Сейчас нам пришлось оперативно вмешиваться в процесс. Связались с заводом-изготовителем труб, поговорили, и теперь поставка возобновилась. Подрядчик пообещал сдать объект в срок. Мы посоветовали начать круглосуточную работу. Теперь за компанией организован особый контроль, - рассказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Сейчас необходимо завершить работы до начала отопительного сезона.

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