Вылетел на встречку: смертельное ДТП произошло на трассе Хабаровск-Владивосток. Фото: УГИБДД по Хабаровскому краю.
Страшное ДТП произошло поздним вечером 15 сентября. Примерно на 124 километре автодороги А-370, в Вяземской районе, водитель автомобиля «Ниссан Примера» не смог справиться с управлением.
Водитель «Ниссана» ехал из Хабаровска во Владивосток по дороге с двусторонним движением. В какой-то момент водитель перестал контролировать авто и вылетел на встречную полосу, по которой ехала машина «Тойота Камри».
Вылетел на встречку: смертельное ДТП произошло на трассе Хабаровск-Владивосток. Фото: УГИБДД по Хабаровскому краю.
- В результате ДТП на месте скончался водитель «Тойоты Камри» 1998 года рождения. Еще четыре участника аварии госпитализированы в Краевую клоническую больницу №2 с травмами различной степени тяжести, - сообщили в краевом управлении ГИБДД.
От удара один автомобиль вылетел в кювет.
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