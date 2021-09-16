Хабаровчанин собрал нарколабораторию прямо у себя дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Против 25-летнего хабаровчанина возбудили уголовное дело. Он обвиняется в производстве, приобретении, хранении, пересылке, сбыте и покушении на сбыт наркотиков и психотропных веществ в особо крупном размере.

При этом парень действовал в составе организованной преступной группы. В нее обвиняемый вступил в январе 2019 года. Наркотики планировали продавать в даркнете на территории Дальнего Востока.

- Молодой человек отправлял наркотики и ингредиенты для их изготовления по почте под видом бытовых предметов. По указаниям руководителя группы незаконный груз хабаровчанин фасовал средними и мелкими партиями. Затем разносил их по тайникам и передавал курьерам для продажи потребителям. Также у себя в квартире обвиняемый оборудовал мини-лабораторию, где изготавливал синтетические наркотики, - рассказали правоохранители.

Летом 2020 года хабаровчанин приготовил более 93 граммов амфетамина и около четырех граммов этанамина. Однако сбыть не успел, так как его задержали сотрудники транспортной полиции.

Во время обыска у наркоторговца изъяли более 40 килограммов прекурсоров наркотических средств, а также 97,05 грамма мефедрона.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других участников данной ОПГ продолжается.