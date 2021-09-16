«Наши права ущемлены»: жители Нанайского района потребовали разрешить им вылов рыбы. Фото: скриншот с видео.

В соцсетях появилось видеообращение жителей села Верхний Нерген Нанайского района к врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву. Люди просят решить проблему с добычей рыбы в районе.

- Мы, жители села Верхний Нерген Нанайского района, обращаемся к вам, временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву, накануне выборов по поводу осенней путины 2021. Сегодня, 16 сентября, ни одной особи осенней кеты до нас не дошло. Нам запрещают производить лов плавными сетями с подвесками. При этом в низовьях Амура стоят заездки, которые не пропускают рыбу вообще, и рыбопромышленники рыбачат сетками с подвесками. Сроки вылова нам установлены со 2 сентября по 11 октября. Отлов через день, с учетом проходных дней. До настоящего времени не выловлено ни одной особи осенней кеты. Комсомольский, Ульчский, Амурский районы сети используют с учетом подвесок. В нашем районе действует запрет на подвески согласно приказу министерства сельского хозяйства РФ от 23 мая 2019 года. При этом в нынешних условиях большого подъема воды выловить рыбу верховыми сетями невозможно. Мы, жители села Верхний Нерген Нанайского района, считаем, что наши права как представителей КМНС ущемлены. Даже если рыба дойдет до нас, верховыми сетями без подвесок не удастся отловить норму. Мы просим вас принять участие в решении этого вопроса до выборов, до 19 сентября 2021 года, - заявили жители Нанайского района.

Пока официального ответа от правительства региона не поступало.

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