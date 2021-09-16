Погода в Хабаровске 17 сентября 2021: без осадков Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

17 сентября в Хабаровске столбики термометров днем поднимутся до отметки в +20 градусов. Ночью будет около +11. Без существенных осадков. Скорость юго-западного ветра составит 7-12 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.

На юге края возможны кратковременные дожди. В светлое время суток воздух прогреется до +23 градусов. Ночью похолодает до +8. Скорость юго-западного ветра составит 7-12 метров в секунду.

В центральных районах возможны небольшие осадки. Днем будет до +23 градусов тепла. Ночью ожидается от +3 до +12. Порывы южного ветра будут достигать 11 метров в секунду.

На севере края - местами кратковременные дожди. Днем от +11 до +23 градусов. Ночью от +6 до +13. Скорость южного ветра составит 6-13 метров в секунду. Возможны порывы до 22 метров в секунду.

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