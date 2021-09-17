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Экономика17 сентября 2021 5:43

Мэр Хабаровска потребовал ускорить строительство водопровода на Ореховую сопку

Сейчас подрядчик из Новосибирска отстает от графика на полгода
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Мэр Хабаровска потребовал ускорить строительство водопровода на Ореховую сопку

Мэр Хабаровска потребовал ускорить строительство водопровода на Ореховую сопку

Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук потребовал у новосибирского подрядчика ООО «Интерпром» нагнать темпы строительства водопровода к микрорайону Ореховая сопка. Сейчас отставание от графика - около полугода, сообщили в администрации города.

В свое оправдание представитель подрядчика заявил, что во всем виноваты перебои с поставками труб из Липецка, а также нехватка рабочей силы. Но эти аргументы не устроили мэра города.

- Темп работ - неудовлетворительный. Подрядная организация, которая сегодня здесь задействована, выиграла в результате электронного аукциона. Она из Новосибирска. То есть подрядчики зашли, не понимая объемов и не имея достаточной рабочей силы. Мы были вынуждены подключиться к решению проблемы. Вышли на связь с заводом-изготовителем, проговорили все нюансы, теперь поставки трубной продукции возобновлены. Подрядчик обещает сдать объект в срок. Мы рекомендовали ему переходить на круглосуточный режим работ. За его действиями будет организован особый контроль, - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Ореховая сопка - важный строительный объект для города. Там планируется возвести около 1 миллиона квадратов жилья. ООО «Интерпром» должен проложить там 2,04 километра сетей, общая стоимость работ в этом году составит 138 миллионов рублей. Работы на объекте должны быть завершены до старта отопительного сезона.

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