Для пожарных частей хабаровского края закупили новые машины
Фото: Правительство Хабаровского края
В пожарных частях Хабаровского края обновят автопарк. Новенькие «Уралы» будут поставлены в села региона, сообщили в правительстве края.
Машины отправятся в поселки Тумнин и Высокогорный Ванинского района, села Матвеевка, Некрасовка и Бычиха Хабаровского района.
Врио губернатора края Михаил Дегтярев отметил, что все пожарные машины оснащены современным пожарно-техническим вооружением и имеют повышенную проходимость. Это крайне важно в условиях сельской местности.
- Это только начало. Чтобы получить пожарные машины, пришлось провести переговоры с предприятиями, которые их делают. Везде заказы на годы вперед, заводы перегружены. Нам пошли навстречу, - добавил Дегтярев.
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