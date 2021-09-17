Фестиваль «Казачья гора» стартовал в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске 17 сентября стартовал фестиваль казачьей культуры «Казачья гора». Его участниками станут артисты со всего Дальнего Востока. В качестве специального гостя выступит театр народной музыки и танца «Забава» из Улан-Удэ, сообщили в правительстве Хабаровского края.

Участников фестиваля ждут конкурсные прослушивания и просмотры в четырех направлениях: народный вокал, инструментальное исполнительство, хореография и декоративно-прикладное искусство.

Также пройдут мастер-классы по казачьей фланкировке и игре на шумовых музыкальных инструментах. Площадкой их проведения станет детский лагерь «Океан».

Завершится фестиваль 19 сентября гала-концертом его участников.

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