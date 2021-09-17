Фестиваль «Казачья гора» стартовал в Хабаровске
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровске 17 сентября стартовал фестиваль казачьей культуры «Казачья гора». Его участниками станут артисты со всего Дальнего Востока. В качестве специального гостя выступит театр народной музыки и танца «Забава» из Улан-Удэ, сообщили в правительстве Хабаровского края.
Участников фестиваля ждут конкурсные прослушивания и просмотры в четырех направлениях: народный вокал, инструментальное исполнительство, хореография и декоративно-прикладное искусство.
Также пройдут мастер-классы по казачьей фланкировке и игре на шумовых музыкальных инструментах. Площадкой их проведения станет детский лагерь «Океан».
Завершится фестиваль 19 сентября гала-концертом его участников.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;