В Хабаровске прикрыли незаконную торговлю рыбой Фото: Администрация Хабаровска

Еще одного жителя Хабаровска привлекут к ответственности за незаконную торговлю рыбой. Женщина свой товар выложила на грязном столе прямо на улице. Никаких документов на рыбу у нее не оказалось, сообщили в администрации города.

Точку прикрыли возле дома на Бойко-Павлова, 2.

- В отношении нарушительницы составлен протокол об административном правонарушении. Какое наказание ее ждет, решит суд, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Там отметили, что специалисты просят не покупать рыбу на стихийных рынках. Это товар, который может быть небезопасен для здоровья. И если кто-то пострадает от него, никого за это к ответственности не привлекут.

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О фактах незаконной торговли можно сообщать по телефонам: 41-95-48, 41-95-56.

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