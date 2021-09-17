За взятки осудят заведующую районной больницей в Николаевске-на-Амуре

За взятки осудят заведующую районной больницы в Николаевске-на-Амуре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подделкой медкомиссий занималась заведующая центральной районной больницей Николаевска-на-Амуре. Женщина за небольшую плату помогала работникам коммерческой организации пройти обязательную медкомиссию без лишних хлопот.

По информации прокуратуры Хабаровского края, с 2017 по 2020 год экс-заведующая получила не менее 100 тысяч рублей взяток. Обвиняемая не только оформляла медкомиссии, но и вносила ложные сведения о пройденном осмотре в медицинскую документацию своих коллег.

- В отношении заведующей ЦРБ возбуждено уголовное дело по статьям «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия» и «Служебный подлог». Вину женщина не признала. Кроме того, обвиняемая отказалась от дачи показаний, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Сейчас дело передано в Николаевский-на-Амуре городской суд для рассмотрения по существу. За получение взяток врачу грозит восемь лет лишения свободы, а за служебный подлог - до двух лет.

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