Гидравлические испытания завершаются в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В краевой столице завершается период гидравлических испытаний и подготовки к отопительному сезону. Последние испытания пройдут уже с начала следующей недели.

Так, с 20 по 22 сентября горячую воду отключат у потребителей ТЭЦ-3, а именно:

- в Кировском районе в границах улиц Амурский бульвар, Джамбула, Металлистов, Тихоокеанской, Истомина;

- в Центральном районе в границах улиц Амурский бульвар, Шеронова, Ленина (от площади Блюхера до улицы Шевченко), Гамарника (нечетная сторона);

- в Индустриальном районе в границах улиц Калинина, Волочаевской, Гамарника (четная сторона) и Доступного переулка.

Помимо этого, испытания запланированы на Некрасовской котельной. С 20 по 24 сентября горячую воду отключат в селе Некрасовка.

Напомним, что гидравлические испытания являются обязательным условием при подготовке к отопительному сезону. Во всех случаях возникновения опасности необходимо сообщить в диспетчерскую службу Хабаровских тепловых сетей по телефону: 36-35-16.

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