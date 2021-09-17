Волонтеры выборов 2021 года в Хабаровском крае рассказали о системе наблюдения: «Это не сложно» Фото: Максим МОЛОТОВ

Среди волонтеров на выборах в 2021 году в Хабаровском крае можно найти как опытных старожилов, так и совсем молодых ребят. Например, 19-летний Дмитрий Могильный пришел в волонтерство впервые и сразу в Центр наблюдения за выборами. Пошел волонтером исключительно из желания узнать, как работает система изнутри. Сегодня, 17 сентября, в первый день выборов 2021 года в Хабаровском крае он первый, к кому подошел наблюдатель и попросил отмотать время на камере одного из участков. Наблюдателю показалось, что камера не охватывает все нужное пространство, что обзор у нее недостаточный.

- Отмотали, посмотрели. Действительно, одна из камер частично срезала угол. Однако наблюдатель, внимательно изучив обзор, решил, что он, в принципе, достаточен. Конфликта не было, - рассказал Дмитрий Могильный, волонтер Центра наблюдения за выборами Хабаровского края.

По словам Дмитрия, управлять системой он научился благодаря специальному обучающему ролику. Парень уточнил, что это совсем не сложно.

Напомним, что в 2021 году в Хабаровском крае открылось 807 избирательных участков. 774 из них стационарные, два - временных, остальные созданы на судах, которые в период голосования будут в рейсах. Все избирательные участки оборудованы видеокамерами. Голосовать можно будет с 8:00 до 20:00 часов 17, 18 и 19 сентября.

В избиркоме Хабаровского края работает горячая линия, телефон: +7 (4212) 30-82-22.

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